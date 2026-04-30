Sáenz Peña: adultos mayores celebraron sus cumpleaños con una jornada de recreación

En un ambiente marcado por la alegría y el compañerismo, adultos mayores participaron de una jornada especial en la que celebraron los cumpleaños de quienes integran las distintas propuestas recreativas locales.

El encuentro tuvo lugar el miércoles en el camping del Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Sáenz Peña, donde se desarrollaron diversas actividades pensadas para el disfrute y la participación activa de los asistentes. La jornada incluyó desfile, karaoke, música en vivo y baile, con la presentación del grupo «La Combinación Perfecta», que animó el evento.

Además, los participantes compartieron una merienda y celebraron cantando el feliz cumpleaños a quienes cumplieron años durante los primeros meses de 2026, en un espacio que buscó reforzar los vínculos y promover la integración.

Este tipo de iniciativas apuntan a generar ámbitos de encuentro que favorezcan una vida activa y saludable para las personas mayores, fomentando la participación social y el bienestar integral.

Quienes deseen sumarse a las actividades pueden comunicarse al 3644-523941.