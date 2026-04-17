Dos detenidos y secuestro de bienes tras un hurto millonario

Dos personas fueron detenidas este viernes al mediodía en Resistencia, en el marco de una causa por hurto millonario que investiga la Justicia. Los procedimientos, realizados de manera simultánea en el barrio Juan Bautista Alberdi, permitieron además el secuestro de múltiples bienes presuntamente adquiridos con el dinero sustraído.

El operativo se concretó alrededor de las 13, cuando efectivos de la Comisaría Segunda Metropolitana irrumpieron en dos domicilios tras una serie de tareas investigativas. La causa se originó a partir de la denuncia por la sustracción de una importante suma de dinero desde una vivienda, que incluía moneda extranjera y ahorros de varios años.

Según fuentes policiales, días atrás ya se había demorado a un hombre y una mujer que tenían en su poder dólares vinculados al hecho. Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos quedaron formalmente aprehendidos.

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron una amplia variedad de elementos: somieres de una y dos plazas, una motocicleta Honda Wave 110 cc, herramientas, una amoladora, juegos de sábanas, reels de pesca, un reloj digital, botines, una cubierta de moto y dinero en moneda extranjera.

Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia, que ahora busca determinar el grado de participación de los detenidos y avanzar en el esclarecimiento total del caso.