Una familia tipo necesitó casi $1,5 millones en mayo para superar la línea de pobreza

La canasta básica total aumentó 2% en mayo y acumuló una suba de 14,5% en lo que va del año. Al mismo tiempo, la canasta alimentaria aceleró su ritmo y avanzó por encima de la inflación mensual.

La Canasta Básica Total (CBT), que determina el umbral de pobreza, aumentó 2% en mayo respecto de abril y una familia tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos por $1.498.741 para no ser considerada pobre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento de la CBT se ubicó levemente por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,1%. En términos acumulados, la canasta registró una suba de 14,5% en los primeros cinco meses de 2026 y de 34,9% en comparación con mayo del año pasado.

En contraste, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, mostró una aceleración y aumentó 2,4% durante mayo, por encima del índice general de precios. En lo que va del año acumuló un alza de 15,6%, mientras que la variación interanual alcanzó el 36,2%.

Los valores publicados por el organismo reflejan que un hogar de cinco integrantes necesitó $1.576.346 para superar la línea de pobreza. En tanto, una familia de tres miembros requirió ingresos por $1.193.173 para no ser pobre y $542.351 para evitar la indigencia.

Para una persona adulta, la línea de indigencia quedó fijada en $220.468 mensuales, mientras que la línea de pobreza alcanzó los $485.030. De esta manera, el Salario Mínimo Vital y Móvil continuó ubicándose por debajo del ingreso necesario para no ser considerado pobre.

Los datos también muestran que la CBT mantiene una tendencia de desaceleración desde diciembre de 2025, aunque todavía no logró perforar el piso del 2% mensual. Por su parte, la canasta alimentaria revirtió la moderación observada en los meses anteriores y volvió a acelerar tras el 1,1% registrado en abril.

Cómo se calcula la canasta básica

El INDEC estima la Canasta Básica Alimentaria a partir de los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA), tomando como referencia los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de una persona.

A partir de esa medición se construye la Canasta Básica Total, que incorpora además bienes y servicios esenciales no alimentarios, como transporte, salud, educación, indumentaria y vivienda. Para ello se aplica el denominado Coeficiente de Engel, que relaciona el gasto destinado a alimentos con el gasto total de los hogares.

Inflación de mayo

El INDEC informó este jueves que la inflación de mayo fue del 2,1%, lo que representó una leve desaceleración respecto del mes anterior. Con ese resultado, el índice acumuló una suba de 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y registró un incremento interanual del 33,2%.