Tragedia en Ruta 11: una persona murió y cuatro resultaron heridas tras un choque frontal

Una persona perdió la vida y otras cuatro sufrieron lesiones de distinta consideración como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1034, en jurisdicción de Margarita Belén.

El siniestro vial se registró alrededor de las 9 horas, en una jornada marcada por la intensa niebla y lloviznas aisladas que redujeron notablemente la visibilidad en la zona.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría de Margarita Belén se dirigieron al lugar y constataron que dos vehículos habían colisionado de frente por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del fuerte impacto, una persona falleció en el lugar, mientras que otras cuatro resultaron heridas y requirieron asistencia médica.

De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia para el traslado y atención de los lesionados. Además, tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el trágico hecho.

Al momento de las primeras diligencias, se aguardaba la llegada del personal del Gabinete Científico, que trabajará en la recolección de pruebas y pericias para establecer las causas del accidente.

La investigación continúa en curso.