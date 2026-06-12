Shakira, Maná, Los Ángeles Azules y más: así fue la apertura del Mundial 2026 en México

Este año, la Copa del Mundo contará con tres ceremonias inaugurales: una en México, otra en Canadá y una tercera y última en Estados Unidos. La primera ocurrió este jueves, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde Shakira, Maná y J Balvin, entre otros grandes artistas latinos, llevaron lo mejor de la cultura de este país al centro del campo de juego y a las pantallas de millones de personas alrededor del mundo.

En la previa al espectáculo y ante la espera de más de 83 mil personas, la música ambiental ponía en escena a Soda Estéreo, «Amor prohíbido» de Selena Quintanilla y cantantes latinos entre otros, ante una competencia que pone en vilo al mundo entero.

Con una ceremonia estilo ancestral y una réplica en gran tamaño del trofeo en medio del escenario, los bailarines rodeaban el lugar y una mujer con vestimenta originaria celebró: “Bienvenidos a México, al mundial de fútbol FIFA 2026”, misma frase que se repitió en diferentes dialectos

Maná fue la primera banda en presentarse en esta gran fiesta. El conjunto mexicano, que pronto llegará a la Argentina, realizó una explosiva interpretación de «Oye Mi Amor», una canción de 1992 que fue single de su tercer disco, «¿Dónde jugarán los niños?», y que este año reeditó junto a Dua Lipa en una versión exclusiva en vivo durante la gira de la británica «Radical Optimism».

El artista venezolano Danny Ocean siguió al ritmo de «Partidazo». El tema forma parte del álbum oficial de este mundial y convierte a Danny en el primer intérprete de su país en tener un tema oficial para este evento deportivo, así como también en el primero en haber participado de la gran apertura.

Los Ángeles Azules y Belinda también se hicieron presentes en el centro del Estadio Azteca. Los mexicanos, que han colaborado en varias oportunidades, entonaron su más reciente lanzamiento «Por Ella», el cual, al igual que el hit escrito por Ocean, cuenta con algunos guiños futbolísticos.

«Qué calor, que-ca, en la discoteca», comenzó a corearse en las tribunas cuando J Balvin apareció en escena. El colombiano invitó a su colega y amigo Ryan Castro a escena, con quien le aportó un estilo más rumbeado al show.

Llegando al final de su performance, interpretó su fragmento de «I Like It», una canción de 2018 que grabó junto a Bad Bunny y Cardi B, el cual matcheó perfecto con «Dai, dai», la canción oficial de este Mundial a cargo de Shakira y la estrella nigeriana, Burna Boy, quienes dieron el broche de oro a esta gran inauguración.

UN MUNDIAL, TRES CEREMONIAS DE APERTURA

La fiesta no para. Mañana viernes 11 de junio, también a las 14:30hs (horario local), se realizará la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026. Será en Canadá, en la previa de su debut contra Bosnia y Herzegovina.

Alanis Morissette y Michael Bublé son los artistas que encabezarán el espectáculo, acompañados de una decena de artistas canadienses entre los que están Alessia Cara, Jessie Reyez y William Prince.

Por la noche, en Estados Unidos, llegará el último gran show: Katy Perry, Anitta, Future y LISA son algunos de los cantantes que se presentarán en el «SoFI Stadium» de Los Ángeles.