Lanzan una línea de WhatsApp para denunciar a conductores irresponsables

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la ANSV lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una línea de WhatsApp para denunciar hechos de violencia vial en todo el país.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una nueva herramienta digital para que cualquier persona pueda reportar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en la vía pública, a través de WhatsApp.

Se trata de una medida que incorpora tecnología y participación ciudadana para fortalecer los controles viales en todo el país y generar nuevas herramientas de fiscalización y prevención.

A partir de ahora, quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho mediante WhatsApp al 11-2787-0000.

Los reportes serán evaluados por la ANSV y, según la gravedad del caso y la evidencia presentada, podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

MÁS CONTROL Y NUEVAS HERRAMIENTAS DE FISCALIZACIÓN

El nuevo sistema busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas mediante evidencia digital aportada por ciudadanos.

Alcohol al volante, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo, uso de celulares al volante, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial, son algunas de las conductas que podrán reportarse.

La medida apunta a generar un mecanismo ágil y federal de recepción de denuncias, incorporando herramientas tecnológicas que permitan actuar frente a hechos que muchas veces ocurren fuera de operativos de control tradicionales.