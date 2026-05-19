Detuvieron nuevamente al abogado Juan Martín Varas por violación del perímetro de restricción

El Ministerio Público Fiscal del Chaco confirmó este martes la detención del abogado Juan Martín Varas, luego de que se activaran los protocolos de emergencia por la violación del perímetro de restricciónque pesaba en su contra y que era monitoreado mediante dispositivos duales.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial, donde el organismo judicial detalló que el incumplimiento fue detectado el pasado 16 de mayo, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

«En el día de la fecha se procedió a la detención del abogado Juan Martín Varas, tras activarse los protocolos de emergencia por la violación del perímetro de restricción monitoreado mediante dispositivos duales», señala el parte oficial difundido por el MPF.

Por disposición de la fiscal Noel Benítez , a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N°5 por subrogación de la Fiscalía N°9, el imputado será trasladado y alojado en laComisaría Seccional Primera de Resistencia .

De acuerdo al expediente judicial N° 5736/2026, la causa está caratulada como violación de domicilio, daño y lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género, en concurso real. En ese marco, se supó que el abogado penalista que defiende a Varas es Matías Balmaceda .

Varas ya había sido detenido en marzo de este año en el marco de esta misma causa. El hecho ocurrió el 6 de marzo, cuando personal policial intervino en el domicilio de su expareja tras una denuncia por una presunta situación de violencia de género.

Según el parte policial de aquel momento, al llegar al lugar los efectivos demoraron al abogado, de 38 años, acusado de haber provocado daños sobre un automóvil y de agredir físicamente a un hombre de 49 años. Días después recuperó la libertad, aunque quedó sujeto a medidas judiciales, entre ellas la restricción de acercamiento que ahora habría incumplido.

Además de este expediente, Juan Martín Varas es conocido públicamente por integrar la defensa del comisario César Alegre , uno de los siete implicados en la causa por el presunto intento de robo de cocaína durante una quema de estupefacientes ocurrida en Colonia Benítez en diciembre del año pasado.