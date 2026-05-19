Se durmió al volante y volcó: impresionante accidente durante la madrugada

Un automovilista protagonizó un vuelco durante la madrugada luego de perder el control de su vehículoen la zona de calles Alice Le Saige y Lonardi. A pesar de la violencia del accidente, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:40, cuando personal de la Comisaría Octava fue convocado al lugar tras un llamado de emergencia. Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil Toyota Corolla se encontraba volcado sobre la calzada.

Según relató el conductor, un hombre de 38 años, se habría quedado dormido mientras manejaba, situación que provocó el despiste y posterior vuelco del rodado.

A pesar de los daños materiales y de la espectacularidad del accidente, el automovilista no sufrió lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente.