CORRIENTES: Murió un hombre en silla de ruedas, tras incendiarse su vivienda

Un hombre de 75 años, en silla de ruedas, murió este martes durante el incendio de su vivienda, en Corrientes.

La víctima fatal vivía en una pieza, ubicada en el fondo de la propiedad. Lo llamaban «Raulito». «Tenía problemas motrices y por eso no pudo hacer nada, tenía problemas para movilizarse», dijo un vecino.

El siniestro habría ocurrido por un cortocircuito en una estufa. Sucedió en una vivienda ubicada sobre calle Estado de Israel, entre Río Juramento y Las Piedras, en el barrio Villa García.

En el hecho trabajaron cinco dotaciones de Bomberos de la Policía de Corrientes junto a Bomberos Voluntarios y personal de la Comisaría Quinta.