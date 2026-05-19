Formosa: Hallaron más de 28 kilos de marihuana a la vera de la Ruta 11

Personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Formosa», recibió un llamado telefónico anónimo en la guardia de prevención, en la cual un hombre manifestó que en cercanías a un puente sobre el kilómetro 1.193 de la Ruta Nacional Nº 11, en proximidad a la estancia «Don Juan», una persona habría arrojado un bulto desde un auto.

Inmediatamente, gendarmes de la Unidad Técnica con el apoyo de efectivos del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», desplegaron patrullas hasta el lugar indicado y, mediante rastrillajes en la zona, hallaron una bolsa arpillera, la cual contenía en su interior tres bultos de grandes dimensiones.

Ante la posible presencia de sustancia estupefaciente, los uniformados interiorizaron de los hechos a la Unidad Fiscal de Formosa, quien orientó el traslado de lo hallado hasta el asiento del Escuadrón 15 para una requisa exhaustiva.

En presencia de testigos, se confirmó la existencia de 36 «paquetes» que contenían una sustancia vegetal, arrojando resultado positivo para cannabis sativa (marihuana); dando un peso total de 28 kilos y 40 gramos. El magistrado interviniente ordenó su secuestro.