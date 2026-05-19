Continúa la búsqueda de Axel González y analizan cámaras para reconstruir sus últimas horas

La investigación por la desaparición de Axel Alejandro González, de 21 años, continúa con nuevos testimonios, análisis de registros fílmicos y tareas de geolocalización para intentar establecer qué ocurrió en las horas previas a su desaparición. El joven fue visto por última vez el 17 de mayo en el barrio Tkay y su familia denunció el hecho ante la Dirección Zona Metropolitana.

En las últimas horas, los equipos de investigación tomaron declaración testimonial a doce personas vinculadas al entorno del joven y a otros actores considerados de interés para la causa. El objetivo es reunir información que permita reconstruir sus movimientos y avanzar en la localización.

Además, especialistas del Departamento Cibercrimen realizan peritajes tecnológicos sobre imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en un domicilio considerado estratégico para la investigación, mencionado en las declaraciones obtenidas durante las diligencias.

Las tareas incluyen la extracción y el análisis minucioso de registros fílmicos, bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 14, que coordina las medidas investigativas.

Del operativo participan distintas divisiones policiales y personal especializado, mientras se verifican datos y pistas que puedan aportar información sobre el paradero del joven.

Según la descripción difundida por las autoridades, Axel González mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez morena, cabello negro ondulado y ojos marrones. Al momento de desaparecer vestía un pantalón de buzo de acetato negro, medias del Club Boca Juniors, ojotas blancas y una campera negra.

Cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda puede comunicarse a la unidad policial más cercana, a la Dirección Zona Metropolitana al 3624-460863 o al servicio de emergencias 911.