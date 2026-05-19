23.000 estudiantes secundarios realizan la Evaluación Diagnóstica 2026

El Ministerio de Educación del Chaco lleva adelante este martes y miércoles la Evaluación Diagnóstica 2026 destinada a estudiantes de 2° año del nivel secundario de establecimientos comunes y técnicos, tanto de gestión estatal como privada, en todo el territorio chaqueño.

La propuesta tiene carácter censal, lo que implica la participación de la totalidad de los 23.000 estudiantes que, actualmente, cursan segundo año y que ya habían sido evaluados el año pasado al iniciar el nivel secundario.

El objetivo es relevar información precisa sobre los aprendizajes alcanzados hasta el momento y realizar un seguimiento de las trayectorias escolares.

Las áreas evaluadas son Lengua y Matemática, mediante instrumentos especialmente diseñados para medir los saberes priorizados correspondientes a cada etapa de formación. La aplicación se desarrolla bajo modalidad presencial y con la participación de equipos docentes previamente capacitados. Este martes se evalúa Lengua y el miércoles Matemática.

La directora general de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Gómez, acompañó el inicio de la jornada en la Escuela de Educación Secundaria N° 67 de Resistencia, junto a integrantes de su equipo técnico. Allí, destacó la organización logística implementada para garantizar la aplicación simultánea de las pruebas en todas las regiones educativas de la provincia.

En ese sentido, explicó que el dispositivo permite realizar un seguimiento continuo de las trayectorias escolares, ya que los mismos alumnos serán evaluados en los próximos años. «El año pasado se tomó la evaluación diagnóstica en primer año y ahora en segundo. La idea es continuar en tercero, cuarto y quinto año, para analizar la evolución de los aprendizajes y fortalecer el acompañamiento pedagógico», afirmó.

Asimismo, indicó que este año la evaluación incorpora una clave de corrección que permitirá agilizar la carga de información en el Visor Educativo, plataforma digital utilizada por las instituciones para registrar datos administrativos y pedagógicos.

Por su parte, el jefe del Departamento de Evaluación, Gerardo Núñez, explicó que los resultados serán sistematizados y analizados por los equipos técnicos jurisdiccionales y, posteriormente, compartidos con las escuelas, a través del Visor Educativo.

«Esta información será clave para la toma de decisiones pedagógicas y el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad educativa y fortalecer las trayectorias escolares», expresó.

Además, aclaró que la evaluación no tiene carácter punitivo ni calificatorio, sino que constituye «una herramienta fundamental para conocer el estado de situación de los aprendizajes».