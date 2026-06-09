Interinatos y suplencias: abre la inscripción para el período «A» 2027 del Nivel Superior

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, a través de las Juntas de Clasificación de Nivel Superior, informa a los Institutos de Educación Superior (IES) y a los docentes interesados que se encuentra abierta la inscripción a interinatos y suplencias correspondiente al Período «A» 2027.

El proceso de inscripción comenzó desde el 1° y seguirá hasta el 30 de junio, inclusive; y deberá realizarse exclusivamente de manera virtual a través de la plataforma Tu Gobierno Digital, mediante la aplicación SIE.

Desde las Juntas de Clasificación recordaron la importancia de efectuar el trámite dentro de los plazos establecidos y verificar la correcta carga de la documentación requerida, a fin de garantizar la participación en el proceso de valoración de antecedentes para la cobertura de cargos y horas cátedra en el Nivel Superior.

Asimismo, se recomienda a los aspirantes consultar los requisitos, normativas vigentes e instructivos disponibles en los canales oficiales del Ministerio de Educación para completar la inscripción de manera adecuada.

La convocatoria forma parte de las acciones destinadas a asegurar la transparencia y la organización de los procesos de designación docente en los Institutos de Educación Superior de toda la provincia.