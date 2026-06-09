Cristina Kirchner acudió a la Corte para frenar el decomiso de bienes de sus hijos

Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia, que ordenó el Tribunal Oral Federal 2, en el marco de la causa Vialidad.

El planteo busca evitar que la Justicia avance sobre 19 inmuebles transferidos, tanto por por ella como por Néstor Kirchner a sus hijos.

La defensa de la expresidenta planteó que con la decisión del TOF «se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado».

De esta manera, la defensa rechazó el decomiso de diez departamentos y dos casas ubicados en Río Gallegos, además de varios terrenos en Lago Argentino, también en la provincia de Santa Cruz.

«No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado», expusieron, y 2emarcaron además que las propiedades «fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas».

A su vez, el TOF 2 validó el pedido de la fiscalía e incluyó esos bienes en el listado de activos a recuperar porque «fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal».

En ese sentido, a fines de mayo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso y consolidó el criterio de que «los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados».

«El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria», sostuvieron los jueces en esa sentencia, y dejaron firme el decomiso por un monto superior a los 684.000 millones de pesos y habilitó el remate de los bienes para hacer efectivo el resarcimiento al Estado.

La Corte Suprema deberá ahora resolver si hace lugar al planteo y revisa el alcance del decomiso dispuesto por las instancias inferiores.