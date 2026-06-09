Milei visitará Córdoba para asistir a los ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

El presidente Javier Milei viajará este miércoles a la provincia de Córdoba para asistir a la etapa operativa del ejercicio militar conjunto con los Estados Unidos «Daga Atlántica». La actividad forma parte de un programa de adiestramiento binacional que autorizado por el gobierno nacional, y contará con la presencia de funcionarios argentinos y autoridades estadounidenses .

Este entrenamiento se desarrolla en distintas unidades militares de todo el país y tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación estratégica y la interoperabilidad entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa.

A su vez, la Casa Rosada confirmó que el presidente encabezará a partir de este lunes una serie de actos públicos para reforzar los lazos geopolíticos con Israel y consolidar el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires.

La actividad presidencial comenzará formalmente este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad, donde el mandatario liderará el «Tributo al Rebe de Lubavitch», en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson.