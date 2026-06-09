Sitech Centro Chaqueño con nuevo local en Saenz Peña

Sáenz Peña – Chaco Noticias detalla lo expresado por Diego Morelo integrante de Sitech Centro Chaqueño, quien destacó:

«Estamos informando por todos los medios sobre nuestro nuevo local en calle 4 entre 1 y 3 del centro, un lugar estratégico para que al docente le quede cerca la Regional, la Junta de clasificación, etcétera.

La invitación es para el docente en general a que se acerque por cualquier cuestión, ayuda, trámite que necesite.

Estamos de 8 a 12 horas y de 18 hasta altas horas de la noche.

Pueden comunicarse con nosotros también a nuestros teléfonos, incluso suelen llamar feriados y domingos y nosotros estamos.

Continúan las luchas, hoy a las 19 horas tenemos una reunión por Meet donde explicaremos sobre lo que se debatió en el Tribunal de Justicia sobre la Cláusula Gatillo.

Los invitamos a los docentes que accedan al enlace y se sumen a la llamada.

La situación es mala y por el momento no vemos acercamiento del gobierno hacia los docentes.

Como dice Eduardo Miño, lo unico que puede llegar a cambiar esto es la masividad de la gente, de los docentes en el día a día, en las calles.