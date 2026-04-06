Cómo seguirá el tiempo este fin de semana largo en el Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno y muy caluroso para este sábado, con una máxima de 35°C, desmejorando el domingo, con lluvias y tormentas, y un posterior descenso de temperatura, llegando al martes, con una máxima de 25 grados.

En detalle, para este sábado se espera cielo parcialmente nublado por la mañana, y mayormente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 23 grados de mínima y 35 de máxima.

Asimismo, para el domingo se prevé tiempo desmejorando, con cielo mayormente nublado, chaparrones y tormentas aisladas, y vientos leves de direcciones variables, con un piso térmico de 22 grados y un techo de 33.

En tanto, para el lunes se anticipa tormentas por la mañana, y tormenatas fuertes por la tarde-noche, con 22 grados de temperatura mínima y 29 de máxima.

Por último, para el martes, el SMN pronostica tormentas por la mañana, y tormentas aisladas por la tarde-noche, con descenso de temperatura: mínima de 21 grados y máxima de 25.