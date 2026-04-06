Becas Progresar 2026: monto actualizado, requisitos y fechas de inscripción

Las Becas Progresar continuarán vigentes en 2026 con un monto actualizado, nuevas condiciones de acceso y un cronograma de inscripción definido para cada una de sus líneas. La medida fue oficializada por la Secretaría de Educación a través de la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El programa, destinado a acompañar a estudiantes de todo el país, fijó un haber mensual de $35.000 para todas las categorías. Sin embargo, el esquema de pago mantiene su modalidad habitual: se abona el 80% del monto mes a mes —equivalente a $28.000—, mientras que el 20% restante se retiene y se libera una vez que el beneficiario acredita su condición de alumno regular mediante la documentación correspondiente.

La cantidad de cuotas dependerá del momento en que se otorgue la beca. Quienes accedan en la primera convocatoria podrán cobrar durante 12 meses, mientras que aquellos que ingresen en una segunda instancia recibirán seis pagos.

Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos generales:ser argentinos nativos o naturalizados con al menos dos años de residencia en el país, tener ingresos familiares que no superen tres salarios mínimos y estar inscriptos como alumnos regulares en una institución reconocida. Además, deberán contar con el esquema de vacunación completo o en curso y disponer de una cuenta bancaria o billetera virtual a su nombre.

En el caso de estudios superiores, se exige haber finalizado el nivel secundario sin adeudar materias. También se establecen límites de edad según la línea: de 16 a 24 años para educación obligatoria; de 17 a 24 para ingresantes universitarios, con extensión hasta los 30 para estudiantes avanzados; hasta 35 años para formación profesional en personas sin empleo formal; mientras que la línea de enfermería no tiene límite etario.

El programa se divide en cuatro segmentos: educación obligatoria (primaria y secundaria), educación superior (terciaria y universitaria), enfermería —considerada estratégica para el sistema de salud— y formación profesional, orientada a cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

La inscripción se realiza de manera online a través de plataformas oficiales como Mi Argentina o el portal Progresar. El trámite incluye la carga de datos personales, información socioeconómica y antecedentes académicos.

En cuanto al calendario, la inscripción para educación obligatoria se extiende del 27 de marzo al 24 de abril; para educación superior y enfermería, del 6 al 30 de abril; y para formación profesional, desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

Con estas actualizaciones, el Gobierno busca sostener y ampliar el alcance de una política clave para acompañar las trayectorias educativas, en un contexto donde el apoyo económico resulta determinante para la continuidad de los estudios.