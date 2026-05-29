WhatsApp activó una función especial para seguir el Mundial 2026: cómo funciona y qué se puede hacer

La aplicación sumó un espacio dedicado al torneo dentro de la pestaña de Canales. Permitirá seguir selecciones, recibir actualizaciones en tiempo real y acceder rápidamente a contenido vinculado a la Copa del Mundo.

WhatsApp se metió de lleno en la fiebre mundialista. A pocos días del inicio del Mundial 2026, la aplicación de mensajería comenzó a desplegar una nueva función llamada «Football Central 2026», un espacio pensado especialmente para que los usuarios sigan todas las novedades del torneo desde la propia plataforma.

La herramienta aparece dentro de la sección «Actualizaciones» y está integrada al sistema de Canales de WhatsApp. Allí, la aplicación agrupa contenidos relacionados con la Copa del Mundo y facilita el acceso a cuentas oficiales, selecciones nacionales, medios deportivos y comunidades vinculadas al certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, el objetivo principal es ofrecer información en tiempo real durante el Mundial, sin necesidad de salir de la app. Los usuarios podrán encontrar resultados, novedades de los equipos, anuncios oficiales y publicaciones de diferentes fuentes directamente desde el directorio de Canales.

La función también busca potenciar la interacción entre las selecciones y sus hinchas. WhatsApp destacará cuentas oficiales de federaciones nacionales para que los fanáticos puedan seguir entrenamientos, convocatorias, contenido exclusivo y actualizaciones vinculadas a cada equipo.

El nuevo espacio ya comenzó a aparecer tanto en dispositivos Android como en iPhone, aunque el lanzamiento será gradual y todavía no está disponible para todos los usuarios. En caso de no encontrar la función, WhatsApp recomienda mantener la aplicación actualizada desde Google Play o App Store y esperar las próximas semanas.

La apuesta de Meta por el fútbol no es nueva. En los últimos meses, la compañía profundizó su estrategia deportiva con acuerdos y experiencias vinculadas a clubes y competencias internacionales. Uno de los casos más recientes fue la alianza con el Arsenal de Inglaterra, orientada también a fortalecer el uso de los Canales dentro de la plataforma.

Además, WhatsApp trabaja en nuevas herramientas para administradores de Canales, entre ellas una función para publicar Estados temporales, similares a las historias de Instagram. Todo indica que esa característica podría combinarse con la cobertura del Mundial para ampliar la difusión de contenido durante el torneo.

Cómo acceder a Football Central 2026

Para usar la nueva función, los usuarios deben ingresar a la pestaña «Actualizaciones» de WhatsApp y buscar la sección dedicada al Mundial dentro de Canales. Desde allí podrán explorar cuentas recomendadas y seguir las novedades de sus selecciones favoritas.

La función no requiere descargas adicionales ni aplicaciones externas, aunque sí depende de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp.