Hallaron a dos adolescentes que se habían fugado de un hogar

Personal de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas logró localizar este martes a dos adolescentes que eran buscados por la Justicia, tras ausentarse del hogar convivencial donde residían.

Uno de los jóvenes, de 17 años, había sido denunciado como desaparecido el pasado 13 de mayo. Luego de diversas tareas investigativas, fue hallado en el domicilio de su madre, en la zona de Paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas.

Por otra parte, un adolescente de 15 años que era buscado desde el domingo, tras retirarse del mismo hogar convivencial, fue localizado en una vivienda del barrio Don Bosco de Resistencia.

En ambos casos, los menores fueron trasladados al Servicio de Medicina Legal para su examen médico y posteriormente puestos a disposición de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 15, se dispuso la desactivación de los protocolos de búsqueda y la continuidad de las actuaciones de rigor.