Continúan los trabajos de limpieza de canales y piden conciencia a los vecinos

Personal de la municipalidad continúa realizando intensos trabajos de limpieza y mantenimiento en los principales canales de desagüe de los distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de evitar anegamientos y mantener en condiciones los sistemas de escurrimiento del agua.

Sin embargo, desde el municipio manifestaron su preocupación debido a que muchas personas siguen arrojando basura, ramas y todo tipo de residuos en sectores prohibidos, perjudicando el trabajo que diariamente realizan las cuadrillas municipales.

Uno de los casos más preocupantes se registra en calle 12 y 25 del barrio Obrero, donde vecinos denuncian la acumulación constante de basura y quema de residuos en cercanías de los canales de desagüe, provocando obstrucciones y contaminación ambiental.

Desde el área correspondiente remarcaron que arrojar residuos en la vía pública es una práctica totalmente prohibida y que este tipo de acciones puede derivar en sanciones, ya que afecta directamente al sistema de desagüe y perjudica a toda la comunidad.

Además, recordaron a los vecinos que existen días y horarios establecidos para el paso de los camiones recolectores de residuos, por lo que solicitaron colaboración y mayor compromiso ciudadano para mantener limpios los espacios públicos.

“El pedido es claro: cuidar entre todos los barrios y evitar arrojar basura en lugares no permitidos”, expresaron desde el municipio, insistiendo en la importancia de tomar conciencia para prevenir futuros inconvenientes, especialmente en épocas de lluvias.