Selección Argentina: estos son los 26 convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026

La AFA difundió un video mediante el cual dio a conocer los 26 convocados por el entrenador Lionel Scaloni para el Mundial 2026 .

La lista contiene algunas novedades y ausencias de jugadores campeones en Qatar 2022, como la del lateral Marcos Acuña. Los chaqueños Walter Benítez y Claudio Echeverri, quienes estaban en la consideración, también quedaron afuera de la lista definitiva.

LOS CONVOCADOS

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

Mediocampista: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz.

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Gianluca Simeone, José Manuel López y Lautaro Martínez.