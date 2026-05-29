Sofocan incendio en un vehículo

Anoche, los efectivos de la División Video Vigilancia registraron el incendio de un automóvil por la ruta 16 a la altura del kilómetro 11, inmediatamente se comisionó personal policial y la División Bomberos.

Al arribar, los efectivos de la Comisaría Octava resguardaron el lugar y realizaron un cordón para evitar el paso de vehículos y personas, y minutos después llegaron los bomberos y comenzaron con su tarea específica.

El conductor del rodado no resultó lesionado, indicó a los agentes que el incendio se habría originado por una falla eléctrica en el tablero del vehículo, por ello abandonó el rodado.

Se instruyeron actuaciones judiciales por lo ocurrido.