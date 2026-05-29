Destacado Policiales Portada

Sofocan incendio en un vehículo

29 mayo, 2026
Walter Jara

Anoche, los efectivos de la División Video Vigilancia registraron el incendio de un automóvil por la ruta 16 a la altura del kilómetro 11, inmediatamente se comisionó personal policial y la División Bomberos.

Al arribar, los efectivos de la Comisaría Octava resguardaron el lugar y realizaron un cordón para evitar el paso de vehículos y personas, y minutos después llegaron los bomberos y comenzaron con su tarea específica.

El conductor del rodado no resultó lesionado, indicó a los agentes que el incendio se habría originado por una falla eléctrica en el tablero del vehículo, por ello abandonó el rodado.

Se instruyeron actuaciones judiciales por lo ocurrido.

 

Síguenos en Facebook