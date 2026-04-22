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Uncaus abre inscripciones para una nueva maestría virtual en gestión pública

22 abril, 2026
Gustavo Duarte

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) lanzó la Maestría en Planificación y Gestión Pública, una carrera de posgrado que comenzará el 29 de abril de 2026 y se dictará de manera completamente virtual. El programa tendrá una duración de dos años y una carga total de 700 horas. Las clases se desarrollarán en modalidad sincrónica a través de Zoom e incluirán material de estudio.

El posgrado otorgará el título de Magíster en Planificación y Gestión Pública y cuenta con aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), según el Acta N° 591.

La dirección académica estará a cargo de Aníbal Jorge Sotelo Maciel, junto al secretario técnico Raúl Oscar Codutti y un comité académico integrado por especialistas en gestión pública y ámbito universitario.

La propuesta está dirigida a graduados de carreras de grado o de nivel superior no universitario de al menos cuatro años, especialmente en áreas sociales, jurídicas, políticas o económicas. También podrán postularse egresados de universidades extranjeras que cumplan con los requisitos de convalidación vigentes.
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El trayecto apunta a profesionales que se desempeñen o busquen insertarse en organismos del Estado, tanto en el ámbito nacional, provincial o municipal, además de otros poderes y organizaciones vinculadas a la gestión de políticas públicas.

El plan de estudios combina contenidos teóricos y prácticos, con el objetivo de fortalecer capacidades de planificación, implementación y evaluación en la administración pública.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial: https://cursos.uncaus.edu.ar o comunicarse al teléfono 11 3989 3283, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o vía correo electrónico a modernizacion@uncaus.edu.ar.

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