El miércoles a la noche vuelven las lluvias, con tormentas fuertes para el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo inestable para este miércoles, en Resistencia y alrededores, con lluvias hacia la noche, nuevas tormentas fuertes para el jueves, aunque las malas condiciones se mantendrán al menos hasta el sábado, con tormentas aisladas y poco cambio de temperatura.

En detalle, para este miércoles se esperan neblinas y bancos de niebla matinales, cielo mayormente nublado a nublado, y tormentas aisladas por la noche, con vientos leves del sudeste. La temperatura oscilará entre 17 grados de mínima y 25 de máxima.

Asimismo, para el jueves se prevén tormentas durante todo el día- algunas fuertes por la mañana y la tarde-, y vientos leves del sudeste rotando al sur, con un piso térmico de 16 grados y un techo de 21.

En tanto, para el viernes se anticipan tormentas aisladas, con 19 grados de temperatura mínima y 26 de máxima.

Por último, para el sábado, el SMN pronostica lluvias aisladas, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 24.