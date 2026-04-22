Prepagas: ¿Cuánto aumentan en mayo y qué empresas aplican las subas?

Las principales empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos incrementos en mayo, con subas que rondan entre el 3,2% y el 3,4%, según la compañía. El ajuste responde al encarecimiento de insumos, honorarios profesionales y gastos operativos, en un contexto de actualización mensual de cuotas.

Las firmas del sector confirmaron los aumentos en línea con el esquema vigente que les permite fijar valores en función de sus costos. En ese marco, Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud aplicarán un incremento del 3,4%, mientras que Osde y Galeno lo harán entre el 3,2% y el 3,3%.

En algunos planes, la actualización también impactará en los copagos, lo que eleva el gasto final de los afiliados más allá de la cuota mensual.

Para consultar valores, coberturas y prestadores, los usuarios pueden acceder a la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se comparan planes y condiciones de cada entidad.

El aumento llega en un escenario de advertencias dentro del sistema. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina señalaron que podrían registrarse problemas de abastecimiento de medicamentos si persisten demoras en los pagos por parte de obras sociales y prepagas.