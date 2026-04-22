Reforma electoral: Milei anunció que enviará este miércoles el proyecto para eliminar las PASO

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará al Congreso este miércoles, un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas condenadas por corrupción .

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario señaló que la iniciativa busca «terminar con la impunidad» y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que «basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta».

Además, indicó que el nuevo esquema de financiamiento buscará evitar que la política se sostenga con recursos públicos y dijo que la reforma busca «terminar con los privilegios» políticos.