Una mujer dio a luz en una zona rural: policías y enfermeros la asistieron

Efectivos de la comisaría de Las Breñas colaboraron para asistir a una mujer que dio a luz en la zona rural de Pampa Suárez, a unos 35 kilómetros del casco urbano. El episodio ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 8, cuando desde el hospital local solicitaron colaboración a la Policía.

Una ambulancia había salido hacia la zona rural para asistir a una mujer con dolores de parto, pero no pudo continuar el recorrido debido al mal estado de los caminos, que se encontraban intransitables por las condiciones del terreno.

Ante esta situación, el móvil policial N°106, a cargo del sargento primero Daniel Domínguez, trasladó al chofer de la ambulancia y a un enfermero hasta la Escuela de Pampa Mitre. Desde allí continuaron el trayecto hacia el domicilio de la paciente, ubicado a unos 15 kilómetros más.

Al llegar al lugar, la mujer, identificada como REF, de 29 años, ya había dado a luz a su bebé. El personal de salud procedió entonces a cortar el cordón umbilical y brindar las primeras atenciones, tanto a la madre como al recién nacido.

Posteriormente, ambos fueron trasladados en el móvil policial hasta el punto donde aguardaba la ambulancia, para luego ser derivados al hospital de Las Breñas, donde recibieron la atención médica correspondiente.