Un muerto y un herido tras la explosión de un matafuego en Sáenz Peña

Una tragedia ocurrió este jueves 7 de mayo en Presidencia Roque Sáenz Peña, en un local ubicado en calle 12 entre 5 y 7 del Barrio Ensanche Sur , la explosión de un matafuego dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido.

Según las primeras informaciones, la explosión fue de gran magnitud y provocó heridas severas en las personas que se encontraban en el lugar. Uno de los hombres murió prácticamente en el acto, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un centro de salud con lesiones de consideración.

Personal policial, Bomberos y equipos médicos trabajaron en la zona tras el fuerte estallido, que generó conmoción entre vecinos y comerciantes cercanos. La Justicia inició una investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer si se cumplían las medidas de seguridad correspondientes.

La causa quedó a cargo de las autoridades judiciales y no se descarta que se realicen peritajes técnicos sobre el matafuego involucrado.