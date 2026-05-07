Un chaqueño será el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales de la Nación

El Gobierno designó al doctor Martín Edgardo Tolivia como subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, según se indicó este miércoles a través del Boletín Oficial .

Es un abogado chaqueño egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Ante la renuncia de Matías Javier Mana, se determinó el nombramiento de Toliva mediante el Decreto 323/2026, que señaló: «Desígnase, a partir del 1° de mayo de 2026, al doctor Martín Edgardo Tolivia en el cargo de Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía».

Tolivia se desempeñaba como director Nacional de Proyecto con Financiamiento Externo Bilateral desde que fue nombrado en noviembre de 2024.

La designación fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La subsecretaría es clave para los vínculos económicos internacionales y la gestión de la deuda externa.