UNCAUS DICTARA EN FORMOSA EL DOCTORADO EN EDUCACIÓN

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y el Instituto Superior “Formosa” de la ciudad Formosa suscribieron recientemente un convenio de cooperación académica, mediante el cual nuestra Casa de Altos Estudios comenzará a dictar el Doctorado en Educación en la vecina provincia.

El acuerdo fue suscripto oportunamente por el secretario académico de la UNCAUS, Manuel Alejandro Ricardone y la rectora del establecimiento terciario formoseño, Elida Palavecino.

Según informaron las autoridades de ambas instituciones: las inscripciones continuarán abiertas hasta el próximo viernes, ya que las primeras clases presenciales en la capital formoseña se llevarán a cabo los días 29 y 30 de mayo. Precisaron además que las actividades formativas se extenderán durante veinticuatro meses, bajo la dirección académica del doctor Gerardo Kahan.

Cabe recordar que a mediados de marzo comenzó a dictarse también en Resistencia y Sáenz Peña esta misma oferta de posgrado, aprobada por Resolución CS Nº 329/2023 y acreditada por CONEAU según dictamen 617/2024.

En cuanto al perfil del egresado, vale destacar que se orienta a la formación para la investigación, cuyos desarrollos y resultados contribuyan a la resolución de problemas y desafíos educativos; la producción de nuevos enfoques, conocimientos y propuestas que constituyan aportes originales para los análisis de los procesos educativos y el quehacer en instituciones educativas, así como en organismos públicos y privados del sector; la reflexión y la participación en actividades docentes cooperativas para responder a necesidades y problemas que enfrenta en la realidad de su trabajo cotidiano.