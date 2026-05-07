Marcha Federal en defensa de La Universidad Publica

Sáenz Peña – Al tema se refirio Fabiana Maguna, secretaria general de Sidiuncaus, señalando en entrevista con ChacoNoticias:

«Sabemos y estamos compartiendo que esté martes 12 de mayo se esta organizando una marcha federal en todas las provincias del país, para lograr llamar la atención del gobierno nacional.

Nuevamente junto a estudiantes y toda la comunidad.

Será una marcha pacífica, demostrando que buscamos que la educación universitaria sea de calidad.

Apuntamos especialmente y esperamos que nos acompañen todos los miembros de la comunidad universitaria, Pero es un llamado a toda la universidad también, porque hay padres que tienen hijos que irán a la universidad, y así todo ciudadano.

Es una realidad que todos los trabajadores y estudiantes universitarios estamos padeciendo el congelamiento de los sueldos y las perdidas salariales. Pero queremos pedir además al gobierno nacional que cumpla con la ley de financiamiento universitario.

Las universidades seguirán abiertas Pero queremos que todos nuestros estudiantes cuenten con todos los recursos necesarios para su formación.

Pienso que todo ciudadano desea que un universitario reciba la mejor formación para ser los profesionales el día de mañana que la comunidad necesita.

La falta de docentes que toda esta situación puede ocasionar, llevará al deterioro de esa formación de los alumnos.

Estamos pidiendo que se cumpla una ley. Es muy loco que el gobierno no cumpla la leyes y además presionan a las autoridades que cumplan las leyes.

No habrá paro el día martes, no dejaremos de enseñar, tenemos un compromiso con nuestros estudiantes.

Un poco de criterio y sensatez para el gobierno cuando solicita que se cumplan las leyes.

Creemos que luego de la marcha habrá algún tipo de respuesta, asumimos que si, entendemos que tenemos el apoyo como universidad de una multiplicidad de sectores.