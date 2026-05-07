Juan Darthés irá a prisión por el abuso contra Thelma Fardin

La Justicia de Brasil confirmó este martes la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por abusar sexualmente de Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó la admisibilidad de los dos recursos -especial y extraordinario- presentados por la defensa del actor.

La actriz fue la encargada de dar la noticia, junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duval, a través de un video en el que compartió el recorrido del proceso judicial que llevó ocho años.

«Ganamos otra vez», expresó la actriz.

«La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y reafirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia», afirmaron desde Amnistía.

En esa línea, agregaron: «Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada. Después de años de lucha, es también una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género».

QUÉ DIJO THELMA FARDIN

Luego de que se conociera la noticia, Thelma Fardin se expresó en sus redes sociales, y habló de lo largo del camino y agradeció a todos los que la acompañaron en el proceso.

«Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso», expresó, y agradeció una por una a todas las personas que fueron parte, familiares, amigos y abogados. «A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas. A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias», escribió.