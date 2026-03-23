Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo

Hay consternación en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, después de que una aeronave de la Fuerza Aeroespacial de Colombia se precipitara a tierra en la mañana del lunes 23 de marzo.

Según las primeras versiones, se trata de un avión Hércules y, hasta el momento, se desconoce el número consolidado de pasajeros heridos o, en el peor de los casos, fallecidos. Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho se habría producido pasadas las 10 a. m. en el sur de Colombia cuando la aeronave pretendía transportar a tropas militares, al parecer, a la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la aeronave cayó de forma intempestiva sobre zona rural apenas segundos después del despegue, lo que alertó de inmediato a la comunidad.

Según informó la Fuerza Aeroespacial Colombiana en un comunicado oficial, en la aeronave se movilizaban 114 militares y 11 tripulantes con destino al municipio de Puerto Asís, antes de su parada final a Bogotá.

“La Fuerza Aeroespacial se permite informar que una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo, las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Información en desarrollo”, escribió la institución en su cuenta de X.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hasta el momento no se tiene un dato exacto de los uniformados que se transportaban en el avión, aunque se habla de al menos dos pelotones, lo que dejaría un rango de 60 y 110 militares afectados.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, señaló el ministro.

De momento, las autoridades activaron todos los protocolos de contingencia y, con la ayuda de la comunidad, ya se han trasladado al menos 20 uniformados al centro asistencial más cercano.

“Estamos por un sector de fincas donde cayó el avión y estamos recogiendo a todos los heridos (…) Hemos montado en el carro de la Policía y la gente del pueblo está ayudando a llevar gente en la moto”, señaló uno de los habitantes de Puerto Leguízamo en diálogo con La FM.

Entretanto, el ministro Sánchez solicitó a la población mantener reserva sobre las hipótesis alrededor del accidente, especialmente porque en la zona se han presentado combates y fuerte presencia de grupos militares.

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, concluyó el ministro.

Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas trabajan para apagar la conflagración generada tras el impacto y, según versiones no confirmadas, la aeronave emprendía vuelo hacia la ciudad de Bogotá, al parecer, para hacer relevo de tropas.

“Iban dos pelotones del Ejército, que son más o menos entre 80 y 100 tripulantes. El hecho sucedió en Tagua, Putumayo; iban saliendo hacia Bogotá, al parecer, por relevo de tropas”, señaló una fuente enterada al diario El Tiempo.

Entretanto, la Aeronáutica Civil emitió un breve comunicado en el que dispuso de todas sus capacidades técnicas para iniciar con las investigaciones preliminares que permitan esclarecer los motivos del accidente.

“Desde la Aeronáutica Civil expresamos nuestra profunda solidaridad con la Fuerza Aérea Colombiana en este difícil momento. Ponemos a su disposición nuestras capacidades institucionales, especialmente el apoyo técnico de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes DIACC, para colaborar en lo que sea necesario”, señaló la entidad.

En todo caso, desde el Ministerio de Defensa se advirtió la apertura de una investigación interna para determinar las causas, al tiempo que intentan recuperar fragmentos relevantes de la aeronave para encontrar pistas preliminares del trágico suceso.