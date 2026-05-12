Tras intenso rastrillaje recuperan 19 bovinos

Tras una exhaustiva investigación de varios días, efectivos del Departamento Seguridad Rural Metropolitana lograron recuperar un total de 19 animales vacunos en la zona rural de Puerto Vilelas, específicamente en el sector de Isla El Soto.

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia radicada el pasado 18 de abril por un productor ganadero, quien alertó sobre el faltante de parte de su hacienda en la zona de Barranqueras. A partir de ese momento, el personal especializado inició tareas de rastrillaje, recorridas por campos linderos y entrevistas con pobladores rurales para dar con el paradero de los semovientes.

Las pesquisas dieron sus frutos este lunes, alrededor de las 14, cuando la prevención policial individualizó a los animales —de distintas categorías— en un predio ubicado a unos 5 kilómetros del lugar de origen. Los bovinos fueron hallados en un corral propiedad de un vecino de la zona, quien colaboró de inmediato con el operativo y autorizó el ingreso de los uniformados para el resguardo de la hacienda.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que los 19 animales presentaban diseños de marca y señal coincidentes con los del denunciante. Tras ser notificado, el propietario se presentó en el sitio y acreditó la titularidad mediante el correspondiente boleto de marca, reconociendo a los animales como propios.

Finalmente, conforme a las formalidades legales, se realizó la entrega de los ejemplares al productor, quien quedó a cargo de su traslado.