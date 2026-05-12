Comenzó el Torneo Intercolegial de Fútbol y Vóley organizado por la Dirección de la Juventud

Con una importante participación de estudiantes de instituciones rurales y urbanas, el fin de semana dio inicio el Torneo Intercolegial de Fútbol y Vóley organizado por la Dirección de la Juventud Municipal, una propuesta que busca promover el deporte, la integración y el compañerismo entre los jóvenes de la ciudad.

En esta edición participan un total de 28 instituciones secundarias, con 20 equipos inscriptos en vóley, 24 en fútbol masculino y 12 en fútbol femenino, alcanzando alrededor de 680 alumnos inscritos entre titulares y suplentes.

Además del aspecto deportivo, el torneo también un fin solidario. A través de un proyecto impulsado por los Reyes de los Estudiantes, cada equipo realizó su inscripción mediante la entrega de alimentos no perecederos, los cuales serán destinados a distintos merenderos de la ciudad.

Desde la Dirección de la Juventud destacaron el compromiso y entusiasmo de los estudiantes y de las instituciones participantes, remarcando la importancia de generar espacios de encuentro, recreación y solidaridad para los estudiantes secundarios.