Patrulla fluvial asistió a familias afectadas por la emergencia hídrica en El Impenetrable

En el marco de las acciones de asistencia ante la contingencia climática, personal de la División Patrulla Fluvial concretó este domingo un operativo de ayuda comunitaria en los parajes Barilari y El Límite, zonas rurales dependientes de la Comisaría de Comandancia Frías.

La intervención, que culminó alrededor de las 19:30, se llevó a cabo de manera conjunta entre los efectivos policiales a bordo de la unidad DJ09 y autoridades del programa regional PROGRANO. El despliegue tuvo como objetivo principal llevar auxilio directo a los pobladores que se encuentran aislados o damnificados por la crecida de las aguas.

Durante la jornada, las cuadrillas de asistencia lograron alcanzar y asistir a un total de 15 grupos familiares. En total, 65 personas que se encuentran atravesando la emergencia hídrica recibieron atención y suministros esenciales para paliar la situación crítica que afecta a esa región del norte provincial.

Estas tareas de acompañamiento y logística por parte de la Patrulla Fluvial se mantendrán operativas mientras persistan las condiciones de anegamiento en la zona, garantizando el nexo entre el Estado y los parajes de más difícil acceso.