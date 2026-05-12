Resistencia : Continúan los operativos para dar con el paradero de Mario Ortiz

Personal del Departamento Lucha Contra la Trata de Personas continúa desplegando operativos y tareas investigativas para establecer el paradero de Mario Carlos Ortiz, de 80 años, quien permanece desaparecido.

Durante la jornada de este lunes, equipos de trabajo realizaron recorridas y entrevistas en distintos sectores de la ciudad de Resistencia.

Las tareas se concentraron en el cuadrante comprendido entre avenida Edison, avenida Chaco y avenida Arribálzaga, abarcando barrios como Villa Libertad, Villa Don Andrés, Juan Bautista Alberdi, Güiraldes, San Valentín, UPCP, Valussi, Zampa, Chacras 214 y 215, además del barrio El Palmar.

En el marco de los operativos, los efectivos entrevistaron a vecinos, transeúntes y personas en situación de calle, además de distribuir panfletos informativos en comercios, kioscos y verdulerías de la zona. Varias personas manifestaron haber tomado conocimiento de la búsqueda a través de redes sociales y se comprometieron a informar cualquier dato al servicio de emergencias 911 o a los números consignados en los folletos.

Asimismo, los investigadores continúan analizando registros fílmicos y datos obtenidos durante la pesquisa. La última captación del ciudadano por cámaras de seguridad habría ocurrido el pasado 4 de mayo en avenida Chaco al 2500.

Características

Mario Carlos Ortiz, de 80 años, es de 1,70 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabellos blanco. Vestía pantalón buzo negro , campera rompe viento negra y ojotas deportivas.

Cualquier novedad sobre Mario , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Octava Metropolitana al 3624434141 o al servicio de emergencias 911.