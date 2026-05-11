Los cuatro países donde es obligatorio saber inglés para emigrar

En 2026, cada vez más sistemas migratorios exigen demostrar nivel de idioma mediante exámenes internacionales para poder acceder a visas, trabajo o residencia.

La tendencia se consolidó especialmente en países que utilizan sistemas de migración calificada, donde el dominio del inglés influye tanto en la aprobación como en el puntaje final de cada candidato.

Actualmente, hay cuatro destinos donde el requisito ya es explícito para buena parte de los trámites migratorios:

Australia

Canadá

Reino Unido

Nueva Zelanda

En estos países, muchas visas laborales, programas de residencia y procesos de migración calificada exigen presentar una certificación internacional de inglés válida y vigente.

En la mayoría de los casos, no alcanza con «saber inglés»: el nivel debe demostrarse oficialmente mediante exámenes reconocidos por las autoridades migratorias.

Los especialistas explican que el idioma ya no se evalúa solamente como una habilidad académica o profesional. Hoy también funciona como una forma de medir las posibilidades de integración laboral y social de una persona en el país de destino.

Según expertos en migración y educación internacional, el inglés impacta directamente en:

Las posibilidades de conseguir empleo calificado

La adaptación al entorno laboral

El acceso a estudios universitarios

La integración social

El crecimiento profesional a largo plazo

Por eso, muchos sistemas migratorios otorgan más puntos o prioridad a quienes tienen mejores resultados en los exámenes de idioma.