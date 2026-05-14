Se realizó el primer torneo de ajedrez escolar del 2026

En la mañana del Martes se realizó el 1° Torneo de Ajedrez escolar en la Escuela 453 del B° Puerta del Sol. Participaron un total de 67 alumnos de 7° grado a 5 rondas por encuentro.

El proyecto comenzó en marzo con clases en este establecimiento educativo, también en el 221, 990 y 327, turnos mañana y tarde y en la escuela rural N° 155. El profesor Martín Busto, a cargo de la escuela municipal de Ajedrez destacó que «estuvo muy parejo en los primeros puestos».

Acompañaron la premiación el Intendente Bruno, Cipolini, Pedro Egea y la Concejal Soledad Perez.

Los premiados:

1- Rodriguez, Ian

2- Quinteros, Gian

3- Altamirano, Facundo.

4- Soles, Yamila

5- Longui, Clara

6- Díaz, Santino,

7- Altamirano, Antony

Mejor Femenino:

– Sandero, Renata

– Melavidovich, Renata

– Sandero, Renata

Destacados:

– Gianola, Gabriela

– Herrera, Maximo

– Gómez, Gabriel