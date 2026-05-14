Se realizó el primer torneo de ajedrez escolar del 2026

En la mañana del Martes se realizó el 1° Torneo de Ajedrez escolar en la Escuela 453 del B° Puerta del Sol. Participaron un total de 67 alumnos de 7° grado a 5 rondas por encuentro.
El proyecto comenzó en marzo con clases en este establecimiento educativo, también en el 221, 990 y 327, turnos mañana y tarde y en la escuela rural N° 155. El profesor Martín Busto, a cargo de la escuela municipal de Ajedrez destacó que «estuvo muy parejo en los primeros puestos».
Acompañaron la premiación el Intendente Bruno, Cipolini, Pedro Egea y la Concejal Soledad Perez.
Los premiados:
1- Rodriguez, Ian
2- Quinteros, Gian
3- Altamirano, Facundo.
4- Soles, Yamila
5- Longui, Clara
6- Díaz, Santino,
7- Altamirano, Antony
Mejor Femenino:
– Sandero, Renata
– Melavidovich, Renata
– Sandero, Renata
Destacados:
– Gianola, Gabriela
– Herrera, Maximo
– Gómez, Gabriel