Atrapan a padre e hijo con aproximadamente 200 kilos de carne de búfalo

Los agentes realizaron un operativo de prevención en la zona rural de Puerto Vilelas camino a la Isla del Cerrito cuando demoraron el paso de un hombre y su hijo. Al verificar qué llevaban, se toparon con unas bolsas con un aproximado de 200 kilos de carne de búfalo, cuya documentación no poseían. El ciudadano fue aprehendido y su hijo quedó demorado mientras se esclarecía la procedencia de la carne.

En el auto, un Renault Sandero, también hallaron un revólver, un fusil y algunos cartuchos. Tanto la carne, como las armas, los cartuchos y un celular fueron incautados por ser de interés en la causa de “supuesta infracción al artículo 206° en concurso real con Infracción al Artículo 189° Bis del del Código Penal Argentino”.

Finalmente, el hombre de 51 años quedó aprehendido y su hijo de 16 fue llevado con su madre.