Resistencia : Demoran a un hombre acusado de sustraer un celular

El procedimiento fue realizado por personal de la División Caminantes en la peatonal Perón y Santa María de Oro. El demorado, de 32 años, fue trasladado y puesto a disposición de la justicia.

En la tarde de este miércoles, un hombre de 38 años, manifestó que cerca de las 16, en inmediaciones de calle Salta y Santa María de Oro, dos hombres le sustrajeron un teléfono celular marca Motorola G5.

A partir de la denuncia, efectivos de la División Caminantes demoraron a un hombre de 32 años, en la intersección de peatonal Perón y Santa María de Oro, en el marco de una causa por “Supuesto Hurto”.

Finalmente, el ciudadano fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente alojado en la Comisaría Segunda Metropolitana.