El Polideportivo Municipal ya cuenta con un nuevo Albergue para Deportistas

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva de la ciudad con la incorporación del nuevo Albergue para Deportistas en el Polideportivo Municipal, un espacio moderno y funcional pensado para brindar mayor comodidad y mejores servicios a quienes desarrollan actividades deportivas diariamente.

El edificio cuenta con vestuarios, baños, consultorios y sectores administrativos, además de accesos independientes y un hall de ingreso hacia la pileta, optimizando la circulación y el funcionamiento integral del predio. Asimismo, las instalaciones fueron adaptadas para personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y garantizando espacios accesibles para todos los usuarios.

Durante la inauguración, el intendente Bruno Cipolini destacó la importancia de seguir apostando al deporte como herramienta de formación, contención y desarrollo para niños, jóvenes y adultos, remarcando que estas políticas permiten generar espacios saludables y fortalecer los valores comunitarios.

Estuvieron presentes el diputado nacional Gerardo Cipolini, concejales, funcionarios municipales, vecinos, alumnos y profesores del Polideportivo Municipal.

La obra incorpora además nueva iluminación para el predio y equipamiento destinado al mantenimiento del espacio, respondiendo a necesidades históricas planteadas por quienes utilizan diariamente el polideportivo.

El nuevo albergue permitirá también recibir delegaciones deportivas de otras localidades, fortaleciendo el perfil de Sáenz Peña como sede de encuentros, competencias y actividades regionales.

En ese marco, el jefe comunal adelantó además que el municipio proyecta futuras mejoras para el complejo, entre ellas la posibilidad de construir o climatizar una pileta que permita sostener la práctica de natación durante todo el año.

Asimismo, durante el acto se hizo referencia a otras intervenciones que el Municipio viene ejecutando en distintos puntos de la ciudad, entre ellas la continuidad del pavimento de calle 35, los trabajos de acceso al barrio Néstor Kirchner, la prolongación de avenida 33 y las obras hídricas que se desarrollan para mejorar el escurrimiento y la respuesta ante intensas lluvias.

También se destacó el avance de proyectos como el nuevo espacio verde del barrio Loma Linda, las mejoras en el Complejo Termal, las intervenciones en el Complejo Ecológico Municipal y el desarrollo del futuro Parque Sur, pensado como un nuevo punto de encuentro y recreación para la comunidad.