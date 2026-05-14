Se realizará la 3° Fiesta de la Miel Centrochaqueña en Plaza San Martín

En el marco de la Semana de la Miel, el próximo domingo 17 de mayo se llevará adelante la 3° Fiesta de la Miel Centrochaqueña en Plaza San Martín de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La propuesta se desarrollará de 9 a 20 horas y contará con exposición, venta y degustación de productos apícolas, además de espectáculos artísticos durante toda la jornada.

Entre las presentaciones previstas estarán Ensamble Termal, Bruno Romero y Recreo Folklore, ofreciendo música y entretenimiento para toda la familia.

Asimismo, durante la semana se realizarán capacitaciones vinculadas a la apicultura en el Club Social, ubicado en calle 14 y 3 del centro. El jueves 14 de mayo, a las 18:00 horas, se dictará la charla “Las abejas y su comportamiento”, mientras que el viernes 15 de mayo, también a las 18:00, se desarrollará la capacitación “Comportamientos de las abejas en período de invierno”.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Gobierno del Chaco, el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, la Asociación Civil Pequeños Productores Apícolas, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña e INTA.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una jornada destinada a promover la producción apícola, el consumo de miel y el trabajo de los productores locales.