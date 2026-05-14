Sáenz Peña Tendencias

Se realizará la 3° Fiesta de la Miel Centrochaqueña en Plaza San Martín

14 mayo, 2026
Walter Jara

En el marco de la Semana de la Miel, el próximo domingo 17 de mayo se llevará adelante la 3° Fiesta de la Miel Centrochaqueña en Plaza San Martín de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La propuesta se desarrollará de 9 a 20 horas y contará con exposición, venta y degustación de productos apícolas, además de espectáculos artísticos durante toda la jornada.
Entre las presentaciones previstas estarán Ensamble Termal, Bruno Romero y Recreo Folklore, ofreciendo música y entretenimiento para toda la familia.

Asimismo, durante la semana se realizarán capacitaciones vinculadas a la apicultura en el Club Social, ubicado en calle 14 y 3 del centro. El jueves 14 de mayo, a las 18:00 horas, se dictará la charla “Las abejas y su comportamiento”, mientras que el viernes 15 de mayo, también a las 18:00, se desarrollará la capacitación “Comportamientos de las abejas en período de invierno”.
La actividad es organizada de manera conjunta por el Gobierno del Chaco, el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, la Asociación Civil Pequeños Productores Apícolas, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña e INTA.
La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una jornada destinada a promover la producción apícola, el consumo de miel y el trabajo de los productores locales.

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