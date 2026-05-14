Tres Isletas : Importante operativo antidrogas: secuestraron cocaína, marihuana, vehículos y más de 800 mil pesos

En un amplio operativo realizado por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli, se concretaron allanamientos simultáneos en la localidad de Tres Isletas, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Las medidas judiciales se llevaron adelante desde las 21 de ayer hasta las 2:30 de hoy, bajo directivas del Juzgado de Garantías de Juan José Castelli y con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Durante el procedimiento realizado en un inmueble ubicado entre avenida Vicente López y calle Paraná, los agentes secuestraron una importante cantidad de cocaína y marihuana fraccionada para su comercialización, además de balanzas digitales, teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos de corte, anotaciones y equipos de comunicación.

Asimismo, se incautaron dos motocicletas y un automóvil que serían utilizados en la actividad investigada.

Como resultado del operativo fueron aprehendidas cuatro personas mayores de edad, mientras que la Justicia dispuso además la solicitud de captura para otros dos investigados vinculados a la causa.

En total, los efectivos secuestraron más de 117 gramos de cocaína distribuidos en 414 envoltorios y más de 270 gramos de marihuana entre bochitas y trozos compactos.

En el segundo domicilio allanado también se hallaron elementos utilizados presuntamente para el consumo y fraccionamiento de estupefacientes.

Durante las diligencias intervino personal especializado de distintas divisiones antinarcóticos del interior provincial, con supervisión de autoridades judiciales y policiales. Además, se dio intervención a organismos de protección integral debido a la presencia de menores de edad en uno de los inmuebles inspeccionados.