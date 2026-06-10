Sáenz Peña fue sede de una jornada provincial de concientización por el Día Nacional de la Seguridad Vial

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña fue escenario de una importante jornada educativa y de concientización impulsada por la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia del Chaco, con la participación de estudiantes de distintos niveles educativos y organismos de seguridad.

El subsecretario de Seguridad Vial, Rafael Acuña, destacó la importancia de trasladar esta propuesta al interior provincial, especialmente a su ciudad natal. “Siempre quise traer esta jornada que se realizaba en el área metropolitana hacia Sáenz Peña. Es una propuesta dinámica que involucra principalmente a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y terciario”, expresó.

La actividad coincidió con la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial, fecha que recuerda el cambio implementado en 1945 cuando Argentina dejó de circular por la izquierda para hacerlo por la derecha. Según Acuña, este hecho representa un símbolo de los cambios culturales necesarios para mejorar la seguridad en las calles y rutas.

“Esto no se resuelve solamente con nuevas normativas o infraestructura. Necesitamos un cambio cultural fuerte, basado en hábitos responsables, el cuidado de la vida y el respeto por las normas de tránsito”, señaló el funcionario.

La jornada contó con la participación de diversas instituciones y organismos, entre ellos establecimientos educativos, el Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios, el Servicio Penitenciario Provincial, distintas áreas de la Policía del Chaco, la División de Educación Vial, Inspección General y el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Uno de los principales atractivos fue el simulador de vuelco, una herramienta que permite demostrar de manera práctica la importancia del uso del cinturón de seguridad y las consecuencias que puede tener un siniestro vial cuando no se respetan las medidas de prevención.

Acuña remarcó que el objetivo es que los jóvenes aprendan de forma dinámica y entretenida sobre las reglas de tránsito y la importancia de preservar la vida. “Queremos mostrar que también se puede aprender de manera divertida cómo cuidarnos, cómo resguardar nuestra integridad física y cómo construir una verdadera conciencia ciudadana”, afirmó.

Finalmente, el subsecretario destacó el compromiso de los municipios chaqueños, que se han sumado activamente a esta iniciativa provincial destinada a fortalecer la educación vial y promover conductas responsables en toda la comunidad.