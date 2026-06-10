COMENZÓ EL CONSULTORIO JURÍDICO E IMPOSITIVO UNCAUS EN LA CÁMARA DE COMERCIO

Con una importante participación de estudiantes, profesionales, comerciantes y socios de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Producción de Presidencia Roque Sáenz Peña, se dio inicio al ciclo de encuentros del Consultorio Jurídico e Impositivo UNCAUS, una propuesta de extracurricular universitaria impulsada por instrucción del Rector, Germán Oestmann y la Cámara de Comercio de Pcia Roque Sáenz Peña.

La primera jornada estuvo a cargo de la Dra. Yanina Spitzer y del Cr. Facundo Pujol, quienes desarrollaron los principales aspectos de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, abordando su alcance, los cambios introducidos en materia de contratación laboral, registración de trabajadores, incentivos a la formalización y las implicancias jurídicas, empresariales e impositivas derivadas de la nueva normativa.

Durante el encuentro se generó un espacio de intercambio y consultas donde los asistentes pudieron plantear situaciones concretas vinculadas al ámbito laboral y tributario, fortaleciendo el vínculo entre la universidad, el sector productivo y la comunidad.

La actividad continuará con nuevos encuentros en la sede de la Cámara de Comercio, consolidándose como un ámbito de formación, actualización profesional y asesoramiento abierto a estudiantes, emprendedores, comerciantes y profesionales de la región.

Desde la UNCAUS se destacó la importancia de estas acciones de extensión universitaria que permiten acercar conocimientos técnicos y herramientas prácticas a la sociedad, contribuyendo al fortalecimiento del entramado productivo local y regional.