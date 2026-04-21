Sáenz Peña : Una mujer intentó ingresar cocaina a un detenido

Una mujer fue notificada de la imputación en libertad. Pretendía ingresar cocaína en panes tipo galletas.

Hace unas horas, en la Comisaría Primera de la Termal, tras el control de alimentos destinados a un detenido, quien se encuentra alojado en esa unidad en el marco de una causa por supuesto robo y a disposición de la Cámara Primera en lo Criminal, se detectó una sustancia sospechosa.

La requisa fue realizada por personal de guardia, quien constató que en el interior de panes tipo galleta había seis pequeños envoltorios de nylon, comúnmente denominados “bochitas”, que contenían una sustancia blanquecina.

Los alimentos habían sido entregados momentos antes por una mujer de 32 años, domiciliada en el barrio Lamadrid de esa ciudad.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la División Drogas Interior. En el lugar, realizaron las pruebas de campo que arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 1,5 gramos.

La sustancia fue secuestrada bajo las formalidades legales, mientras que la fiscalía antidrogas en turno dispuso que la mujer sea notificada de su imputación en libertad por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 y la Ley Provincial N° 2304-N. Asimismo, se ordenó la remisión de las actuaciones junto con el estupefaciente incautado.