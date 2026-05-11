Sáenz Peña: más de 680 estudiantes participan del Torneo Intercolegial de fútbol y vóley

Con una amplia convocatoria de estudiantes de instituciones rurales y urbanas, comenzó el Torneo Intercolegial de Fútbol y Vóley organizado por la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de Sáenz Peña. La iniciativa apunta a fomentar el deporte, la integración y el compañerismo entre jóvenes de nivel secundario.

En esta edición participan 28 instituciones educativas, con 20 equipos inscriptos en vóley, 24 en fútbol masculino y 12 en fútbol femenino. En total, son cerca de 680 alumnos anotados entre titulares y suplentes.

Además de la competencia deportiva, el torneo incorpora una acción solidaria impulsada por los Reyes de los Estudiantes. Como parte de la inscripción, cada equipo entregó alimentos no perecederos que serán destinados a distintos merenderos de la ciudad.

Desde la Dirección de la Juventud destacaron el compromiso y el entusiasmo de los estudiantes y de las instituciones participantes, y remarcaron la importancia de generar espacios de encuentro, recreación y solidaridad para los jóvenes secundarios.