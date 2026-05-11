Robo a mano armada en Sáenz Peña: secuestraron casi $900 mil, un celular y municiones en dos viviendas

Dos allanamientos simultáneos tuvieron lugar este lunes en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, como parte de una causa por «Supuesto robo con arma». En ambos operativos, los efectivos policiales secuestraron dinero en efectivo, municiones y otros elementos de interés para la investigación.

Los operativos se llevaron adelante entre las 8 y las 10, por disposición del Juzgado de Garantías local y con apoyo de distintas unidades policiales; y fueron realizados por personal del Departamento de Investigaciones Complejas Interior con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1.

El primer allanamiento tuvo lugar en una vivienda del barrio Arce. Allí, los efectivos secuestraron 20 cartuchos calibre 22. El ocupante del inmueble fue identificado en el expediente judicial.

En tanto, el segundo allanamiento se concretó en el barrio La Madrid, donde la Policía informó el secuestro de un casco, una mochila, cerca de $900.000 en efectivo y un teléfono celular, que fue incautado de manera impostergable.

Según indicaron fuentes policiales, el morador de esa vivienda también quedó identificado en la investigación que busca esclarecer el hecho denunciado.